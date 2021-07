Mercato OM : Après Sao Paulo, un club espagnol entre dans la course pour Benedetto !

Dans le viseur de Sao Paulo, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Dario Benedetto serait également sur les tablettes d’un autre club de Liga selon le journaliste Andrea Losapio…

Hier le journaliste Marcelo Hazan nous informait que Sao Paulo était intéressé par l’arrivée de Dario Benedetto, sous forme d’un prêt gratuit d’un an avec option d’achat. Toutefois l’OM a besoin de liquidités. Et un club espagnol pourrait satisfaire les attentes financières des dirigeants marseillais.

#Elche is going to make an offer for Dario Benedetto, Olympique Marseille striker. #OM is working on many players like Giovanni Simeone, Pol Lirola and Valentin Antov, but need to sell some players#TeamOM

— Andrea Losapio (@Losapiotmw) July 23, 2021