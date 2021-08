À la quête d’un attaquant depuis les départ de Dario Benedetto et de Nemanja Radonjic, Pablo Longoria multiplie les pistes sur le marché des transferts. Après avoir ciblé Ike Ugbo, une nouvelle piste semble s’éloigner…

À une semaine de la fin du mercato, il manque encore des renforts dans l’effectif olympien. Après avoir récemment enregistré les départs de Dario Benedetto du côté d’Elche et de Nemanja Radonjic du côté de Benfica, l’OM se doit de leur trouver des remplaçants. En effet, mis à part Arkadiusz Milik qui est actuellement blessé, l’OM ne dispose que de Cheikh Bamba Dieng en tant qu’attaquant de pointe dans son effectif. Un manque que Jorge Sampaoli comble en alignant Dimitri Payet en tant que faux numéro 9 dans son système hybride depuis le début de la saison. Par conséquent, Pablo Longoria s’active depuis plusieurs semaines pour trouver un remplaçant à Dario Benedetto. Toutefois, après Ike Ugbo, l’un des autres profils suivis par le club s’éloignerait…

Ces derniers jours, on apprenait que le profil de Willian José était suivi par Pablo Longoria. En effet, l’attaquant brésilien figurait dans la liste des buteurs surveillés par le président olympien. Même s’il ne semblait pas être l’option prioritaire, Willian José s’éloigne définitivement de l’OM. En effet, à en croire les informations de Fabrizio Romano, l’attaquant de la Real Sociedad est sur le point d’être prêté avec obligation d’achat au Real Betis. Le montant de la transaction s’élèvera à 8 millions d’euros. Willian José s’est déjà mis d’accord avec le Real Betis puisqu’il paraphera un contrat de 4 ans avec le club espagnol à l’issue de son prêt.

Face à cette nouvelle, Pablo Longoria devrait donc activer rapidement d’autres pistes. Ces derniers jours, le nom d’Alexander Sorloth semblait revenir avec insistance. Mais le président marseillais l’avait déjà affirmé, il manque des joueurs dans l’effectif et le mercato n’est pas encore terminé !

Willian José to Real Betis, done deal and here-we-go. Agreement completed today with Real Sociedad on loan with obligation to buy for €8m fee. 🟢 #Betis #transfers

Willian also agreed personal terms with Betis, four years contract after one year loan. Done deal.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2021