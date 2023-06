Mercato OM : Arek Milik est content !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme prévu, la Juventus vient d’officialiser le transfert d’Arakiusz Milik. Le montant de celui-ci va bien s’élever à environ 7 millions d’euros.

Ca y est ! l’Olympique de Marseille tient sa première vente de l’été. Arek Milik va bien rester à la Juventus après des semaines de questionnements. Le club, qui vient de terminer un difficile saison à la 7ème place de Serie A, a déclaré avoir exercé le droit d’option pour l’acquisition définitive du joueur. Le club piémontais précise que le montant du transfert s’élève à 6,3 millions d’euros payables en trois fois à partir du mois prochain, puis qu’une somme d’1,1 M pourra être versée à l’OM.

Le joueur voulais la Juve

L’attaquant international polonais a d’ores et déjà signé un contrat faisant de lui un bianconero jusqu’en juin 2026. Un engagement sur le long terme qui était souhaité par le joueur lui-même et par son entraineur Massimiliano Allegri et qui intervient alors que l’avant-centre phare de la Juve Vlahovic pourrait quitter le club. En 1 an et demi sur la Canebière, Milik aura inscrit 30 buts en 55 apparitions toutes compétitions confondues.