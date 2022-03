Mercato OM : Arsenal veut blinder William Saliba?

Si l’on en croit les informations publiées par le Daily Mail ce mardi, William Saliba pourrait recevoir une nouvelle proposition de contrat à Arsenal dans les prochaines semaines. Les Gunners aimeraient le conserver et le mettre en concurrence la saison prochaine !

L’Olympique de Marseille a mis en lumière les performances de William Saliba ces derniers mois. Le jeune défenseur central s’est tout de suite acclimaté sous le maillot marseillais et a montré l’étendu de son potentiel, chose qu’il n’avait pas vraiment réussi à faire à Londres lors de ses premiers mois à Arsenal.

De quoi convaincre Arteta de le conserver et lui donner sa chance? Seulement prêté à Marseille, Saliba devrait retourner en Premier League à l’issue de la saison et ainsi tenter de gagner sa place chez les Gunners.

Un nouveau contrat pour Saliba à Arsenal?

D’après les informations du Daily Mail, le défenseur central a convaincu les Londoniens et pourrait même avoir droit à un nouveau contrat en Angleterre. Le journal explique ce mardi qu’une rotation devrait être installée en défense, surtout si le club parvient à se qualifier en Europa League la saison prochaine.

Le fait que Jorge Sampaoli l’ait fait jouer un peu plus haut sur le côté droit à certains moments auraient mis la puce à l’oreille de Mikel Arteta… Il pourrait également le faire jouer en tant que latéral avec les départs annoncés de Bellerin et Ainsley Maitland-Niles.

Je suis très heureux à Marseille même si cela va mal depuis février — Saliba

Avant la rencontre aller face au FC Bâle au Vélodrome, William Saliba a évoqué la période difficile que traversait le club et son avenir à Marseille…

« Depuis début février je suis très moyen. Il ne faut pas se cacher. Depuis le match de Lyon. Je dois travailler, je suis un jeune joueur et je dois travailler pour revenir à mon meilleur niveau. (…) Je suis très heureux à Marseille même si cela va mal depuis février. On va s’asseoir en fin de saison pour voir. On doit aller le plus loin possible en coupe et se qualifier pour la Ligue des champions avant. »William Saliba – Source : Conférence de presse (09/03/2015)