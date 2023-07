Mercato OM : Arteta change d’avis pour Balogun ?

Folarin Balogun est lié à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Arsenal ne semble cependant pas prêt à brader son attaquant, si aucun club ne met le prix demandé, il restera à Londres.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Folarin Balogun (22 ans) ne serait pas contre un départ d’Arsenal. Malheureusement pour l’OM, les Gunners sont très gourmands pour leur attaquant. Le club londonien demanderait au moins de 50 millions d’euros pour son joueur. Auteur de 21 buts en 37 matchs de Ligue 1, la saison dernière, Balogun est très convoité mais aucun club ne semble prêt à débourser la somme réclamée par Arsenal.

Une situation qui ne semble pas déranger les Gunners, Arteta pourrait même décider de conserver l’international américain, si aucune offre intéressante n’arrive sur la table : « Balogun ? Il va rester avec nous pour le moment et nous verrons ce qu’il se passera. Des projets de transfert ? Il y a encore plein de choses à faire. La situation évolue tout le temps. Nous devons y être attentif. »

Arteta: « Balogun? He’s just staying here with us at the moment and we will see what happens ». ⚪️🔴

« Transfer plans? There’s still a lot of things to do. Things develop all the time in the last few things as well. We need to be really on it and alert ». pic.twitter.com/l78oDFFZ3Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2023