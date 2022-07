Mercato OM : Arteta s’explique sur le départ de Nuno Tavares

C’est officiel, Nuno Tavares est la septième recrue du mercato de l’Olympique de Marseille. Mikel Arteta a expliqué son départ.

Durant de longues semaines, Pablo Longoria a tout tenté pour recruter un latéral gauche. D’abord en discussion avec Nuno Tavares, le président a tenté de faire venir Darko Lazovic, ancien joueur de Tudor à Verone.

Nous pensons que la meilleure solution pour Nuno était de partir — Arteta

Finalement le Serbe est resté en Italie et Pablo Longoria a relancé le dossier menant au latéral gauche portugais. Ce départ ne semblait pas en bonne voie du côté d’Arsenal. Plusieurs médias affirmaient que le joueur de 22 ans souhaitait s’imposer chez les Gunners.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un club passe sérieusement à l’action pour Bamba Dieng?

Avec le recrutement de Zinchenko, cela semblait compliqué pour l’ancien joueur de Benfica de se frayer une place dans la rotation. Mikel Arteta a été questionné à ce sujet lors d’une conférence de presse et a expliqué pourquoi il préférait se séparer de Nuno Tavares.

« Maintenant, c’est annoncé, c’est officiel. Pour le développement de Nuno Tavares, je pense que ça va être très important. Nous avons recruté Oleks (Zinchenko) à ce poste et nous avons aussi Kieran (Tierney) qui sont deux joueurs vraiment bons et forts à ce poste. Et nous pensons que la meilleure solution pour Nuno était de partir » Mikel Arteta – Source : Conférence de presse (30/07/22)

Il va vite, il a plutôt un bon pied gauche. Il est assez polyvalent. – Diaz

« Je connais très bien Nuno Tavares puisque sur RMC Sport il y a quelques temps j’avais commenté son premier match avec le Benfica Lisbonne. Il était rentré arrière droit alors que c’est un gaucher. Il peut jouer des deux côtés mais il avait joué, au début en tout cas, arrière droit puis il avait joué aussi arrière gauche, c’est là où il a le plus joué avec Arsenal. C’est un joueur qui n’a pas vraiment des mensurations de latéral parce qu’il est très grand, un peu Nordi Mukiele. Il est très grand, très rapide, très puissant. Il a une technique, comme tout joueur portugais formé dans l’un des plus grands clubs formateurs du monde, le Benfica Lisbonne, quand même assez correcte. Il va vite, il a plutôt un bon pied gauche. Il est assez polyvalent. Maintenant je trouve et c’est peut-être pour ça qu’il n’a pas réussi à définitivement s’imposer à Arsenal, dans les 30 derniers mètres, il peut avoir un petit côté brouillon. Il confond vitesse et précipitation. C’est-à-dire que souvent il arrive à faire la différence par ses qualités techniques et surtout physiques mais ensuite pour le dernier geste ça peut finir en tribune. Il est aussi capable de faire des passes décisives, c’est un joueur qui est encore en post-formation, qui a besoin d’enchaîner les matchs. C’est un profil intéressant pour l’Olympique de Marseille. C’est une bonne idée de Pablo Longoria. Je ne dirais pas que c’est une réussite obligatoire mais c’est une bonne idée. Je sais qu’il y a une bonne relation entre Arsenal et Marseille et donc ils ont les deux derniers latéraux gauche des Gunners avec Sead Kolasinac pour qui je prédisais moins de réussite. En tout cas, Nuno Tavares, c’est une bonne idée. » Kevin Diaz – source : RMC (28/07/2022)