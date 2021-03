Mercato OM : Arturo Vidal est déjà fixé pour son avenir?

Annoncé dans le viseur de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, Arturo Vidal pourrait être poussé vers la sortie de l’Inter Milan selon les médias italiens.

» Sampaoli a contacté Arturo (Vidal, ndlr) parce qu’il le veut à Marseille. C’est une possibilité qui l’intéresse, mais il faut d’abord savoir ce qu’il va se passer à l’Inter la saison prochaine », affirmait un proche du milieu de terrain chilien à la Tercera.

VIDAL POUSSÉ GRATUITEMENT VERS LA SORTIE PAR L’INTER MILAN?

Ce mercredi, c’est le Corrierre Dello Sport qui évoque ce sujet dans son édition du jour. Plus précisément, l’avenir du milieu de terrain chilien à l’Inter Milan. Selon le journal italien, Vidal n’a plus vraiment sa place dans le club de Serie A. Avec plusieurs soucis physiques, il ne serait plus en capacité d’enchaîner les matchs et de s’entraîner intensément.

Avec 6M€ par an comme salaire, il a été jugé trop cher pour les finances de l’Olympique de Marseille par Pablo Longoria avant la rencontre face à Nice samedi dernier. Vidal pourrait envisager de le baisser significativement afin de rejoindre un nouveau club. L’Inter pourrait même le lâcher gratuitement bien qu’il lui reste un an de contrat afin d’économiser son salaire qui devient un poids.