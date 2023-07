Mercato : « C’est un immense coup pour l’OM ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Aubameyang est une grosse arrivée à l’OM durant ce mercato. Le Gabonais s’est engagé librement au club après son passage à Chelsea. Dans l’After Foot du 21 juillet, Walid Acherchour se réjouit de l’arrivée d’un buteur comme Aubameyang dans le club. L’extrait est à retrouver ci- dessous.

🗣💬 « Sur les dernières années, c’est l’attaquant avec le plus gros CV qui arrive. C’est un immense coup pour l’OM. Je ne vois pas comment il ne peut pas mettre 15-20 buts en Ligue 1. »@walidacherchour se montre très enthousiaste pour Marseille avec l’arrivée d’Aubameyang. pic.twitter.com/sEKBUvwUHg — After Foot RMC (@AfterRMC) July 21, 2023

C’est le plus gros CV qui arrive du côté de l’OM

« Je ne sais pas si c’est le nouveau »Grantatakan », explique Walid Acherchour sur le plateau de l’After Foot, le 21 juillet. Cette expression commence à devenir un peu has been. C’est Jacques-Henri Eyraud qui l’avait utilisé. Aujourd’hui on est dans un projet différent avec Longoria. Mais oui bien évidemment je pense que sur les dernières années, même si Sanchez est considéré comme un numéro 9, pour moi c’est l’attaquant qui a le plus gros CV, qui arrive du côté de l’OM. Il y a sept mois je regardais les compilations de ce qu’il faisait avec le Barça contre le Napoli, le Réal, Galatasaray, Valence. Un joueur comme ça, même s’il a 34 ans, va se retaper physiquement. Il est déjà à l’entraînement. »

Aubameyang a le sens du but dans le sang

« Avec une équipe qui a des atouts offensifs, sur les côtés, au milieu de terrain pour lui fournir de très très bons ballons, poursuit Walid Acherchour. Je pense que c’est un immense coup pour l’OM. Je fais un élément de comparaison avec Lacazette. Il était un peu en crise de confiance à Arsenal. Il est arrivé en Ligue 1, dans une équipe très moyenne de Lyon et a mis 28 buts. Aubameyang a le sens du but dans le sang. Je ne vois pas comment il ne peut pas mettre plus de 15-20 buts en Ligue 1 cette saison. L’arrivée d’Aubameyang n’est pas à négliger. Il va apporter une vraie plus-value à l’OM.«