Mercato OM: Aubameyang, « extrêmement motivé » !

L’Olympique de Marseille est sur le point d’enregistrer sa troisième arrivée majeure de l’été avec Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais, buteur émérite (315 buts en club) du football européen ces 10 dernières années, passé par l’AC Milan, Dortmund, Asenal, Chelsea et le FC Barcelone entre autres, s’est dit très motivé par ce nouveau challenge.

Pierre-Emmerick Aubameyang sera un joueur de l’Olympique dans les prochaines heures. Libéré par Chelsea, il va rejoindre ses futurs coéquipiers en Allemagne où se déroule actuellement leur stage de préparation et y passer sa visite médicale.

Une troisième recrue donc qui atteste des ambitions de Pablo Longoria et les siens qui attirent de plus en plus d’éléments de renom, du nouvel entraineur Marcelino à l’expérimenté gabonais passé par Barcelone, Arsenal et Chelsea notamment, en passant par Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi.

Aubameyang séduit par l’OM

Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur ce transfert et explique les raisons qui ont poussées « Aubame » à rejoindre l’OM malgré des offres en Arabie saoudite notamment. Il serait d’ailleurs « extrêmement motivé à l’idée de porter les couleurs de l’OM, découvrir le Vélodrome avec le maillot bleu et blanc et jouer sous Marcelino ».

Le technicien espagnol justement a, lui, connu l’attaquant de 34 ans lors de son passage éclair au FC Barcelone en 2022 durant lequel il avait brillé (11 buts en 17 matchs de Liga). Marcelino entrainait à cette époque l’Athletic club.

Aubameyang va donc bel et bien retrouver la France 10 après l’avoir quittée, lui qui a joué 120 rencontres dans le championnat français avec Monaco, Lille puis Saint-Etienne.