Mercato OM – Aubameyang : « Oui je serai là la saison prochaine! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au Havre (1-2) ce dimanche soir lors de la dernière journée de Ligue 1. L’OM termine 8e du championnat et ne disputera pas la coupe d’Europe. Au micro de Prime Video, l’attaquant de olympien Pierre-Emerick Aubameyang a confié qu’il sera toujours à Marseille la saison prochaine :

« C’est important de bien finir notamment pour le coach. Il est venu dans une situation très compliquée et il a tout donné. Et puis pour toute sa carrière c’était le minimum qu’on lui devait et pour les supporters aussi. Sur le plan personnel, tout le monde le sait, la saison n’a pas bien commencé et après le rythme est revenu, ça reste une saison honorable mais au finale ce m’importe peu, j’aurai préféré me qualifier pour l’Europe. (…) pour se qualifier pour la coupe d’Europe la saison prochaine, il faudra beaucoup de travail. Et oui je serai là », a ainsi déclaré le buteur de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang.