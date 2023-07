Mercato OM : Aubameyang passe sa visite médicale dixit Romano !

Pierre-Emerick Aubameyang passe en ce moment sa visite médicale en Allemagne !

Selon Fabrizio Romano, Pierre-Emerick Aubameyang serait actuellement en train de passer sa visite médicale. Le Gabonais a rejoint ses nouveau coéquipiers en Allemagne hier soir et son arrivée devrait être officialisée par le club dans les prochaines heures. L’ancien stéphanois signera un contrat de 3 ans jusqu’en 2026 avec l’Olympique de Marseille.

Told Pierre Aubameyang is undergoing medical tests as new OM player. 🔵🩺

Auba landed in Germany yesterday night and he’s now completing medical then will sign deal until 2026.

Free transfer from Chelsea. ✔️ pic.twitter.com/0NNTHzxSBP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023