Mercato OM : Aucun contact récent pour Lopez mais un réel intérêt de Monchi (Séville)?

Depuis quelques jours, les rumeurs concernant un départ de Maxime Lopez vers le FC Séville s’intensifient. Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe à Marseille affirme qu’il n’y a aucun contact entre les deux clubs.

Le départ de Maxime Lopez vers le FC Séville dure depuis plusieurs mercato maintenant. Le milieu formé à l’OM a le profil pour jouer en Liga et intéresserait le club andalou.

Le joueur reste suivi par Monchi — L’EQuipe

Ce vendredi, le journaliste à Marseille du journal L’Equipe a expliqué sur son compte Twitter qu’il n’y avait aucun contact entre les deux clubs à propos du minot.

A LIRE AUSSI : Ligue 1 : L’OM en match d’ouverture du championnat !

« Vérifications faites, il n’y a aucun contact récent entre le FC Séville et l’OM à propos de Maxime Lopez. Derniers contacts entre le club andalou et Zubizarreta remontent à une bonne année. Le joueur reste suivi par Monchi (succession Banega) et de bons clubs de Liga. Pas plus. »

Mathieu Grégoire (L’Equipe) – Source : Twitter