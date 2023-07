La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’agent de joueur, Cyril Astier, était l’invité de l’émission Débat Foot Marseille, ce lundi. Interrogé sur la question de l’âge d’Aubameyang, il a expliqué ne pas y voir d’inconvénients et se dit même enthousiasmé par son arrivée.

Pierre-Emerick Aubameyang va débarquer à l’OM. Pour certains observateurs, son âge (34 ans) est un problème et l’Olympique de Marseille ne devrait pas investir sur lui. Selon l’agent de joueur, Cyril Astier, invité dans l’émission Débat Foot Marseille, l’âge du Gabonais n’est pas un problème dans le football moderne : « C’est une vraie bonne idée. 34 ans, je n’ai aucun soucis avec ça pour Aubameyang. Aujourd’hui, même à 34, 35, 36 ans, les joueurs sont prêts. «

Pour Jean-Charles De Bono, aucun joueur ne peut faire une telle carrière et jouer dans de tels clubs, s’il n’est pas sérieux et professionnel : » Je pense que quand tu ne fais que des gros clubs, c’est que tu es quand même un joueur sérieux. Si tu ne l’es pas à 34 ans, il y a des blessures qui arrivent, on te rattrape après tes sorties, ce n’est pas possible ».

Une arrivée bouclée pour 0€

L’OM va réaliser un énorme coup en attirant l’international gabonais. Alors que ces dernières heures, plusieurs médias évoquaient une offre de 3 voire 6 millions d’euros à Chelsea pour récupérer Pierre–Emerick Aubameyang, le joueur gabonais devrait finalement venir libre ! Comme l’a expliqué, ce mercredi, dans un tweet, le journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant va signer gratuitement et pour un contrat de 3 ans. Il devrait arriver ce mercredi soir en Allemagne avec le groupe olympien avant de passer sa visite médicale jeudi. L’officialisation du club ne devrait donc pas tarder et pourrait tomber d’ici les prochaines 24 heures.