Mercato OM : « Autant vous dire que cela va coûter (trop) cher! »

Voici un extrait de la dernière émission Débat Foot Marseille diffusée ce jeudi avec nos journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane. Ces derniers ont passé en revue les dernières rumeurs mercato consacrées à l’OM. Le nom de l’international marocain Azzedine Ounahi (22 ans) est notamment évoqué.

Je pense que cela devient impossible pour l’OM

Notre journaliste Nicolas Filhol donne son sentiment sur la possibilité de recruter le milieu de terrain du SCO Angers lors du mercato hivernal :

« Si on ne parle pas du prix, en terme de profil c’est un joueur qui pourrait me plaire. Il a vraiment explosé pendant cette coupe du Monde. Il a quand même joué 14 matchs avec Angers cette saison donc il s’est aussi installé dans cette équipe de Ligue 1. A 22 ans c’est quand même remarquable. Il est titulaire avec le Maroc et demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il propose de la technique, il sait porter le ballon, il peut faire beaucoup de choses. Mais en termes de notoriété et de zoom qu’il y a eu sur lui pendant le Mondial je pense que cela devient impossible pour l’OM. Angers va vouloir faire jackpot avec leurs deux joueurs marocains, lui c’est le plus jeune, c’est celui qu’ils vont vouloir vendre le plus cher, on parle de chiffres mirobolants en Angleterre, de 45 millions d’euros. Lille avait tenté de le recruter l’été dernier, mais Angers avait refusé leur offre de 7 millions d’euros. Donc autant vous dire que cela va coûter cher… » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (15/12/2022)

