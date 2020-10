Mercato OM : « Avec le retour de la Ligue des Champions, c’est quand même très dangereux… »

L’OM n’a pas réussi a boucler l’arrivée d’un latéral droit dans les dernières heures du mercato. André Villas-Boas ne recrutera pas de joker sauf grosse blessure. Un choix discutable pour le journaliste Denis Balbir.

Pour But Football Club, Denis Balbir a donné son avis sur le mercato olympien.

Marseille reste bancale et il y a quelques manques dans l’effectif — Balbir

« Pour Marseille, on s’attendait à un mercato d’été difficile. Le club n’avait pas d’argent et n’a pas pu faire tout ce qu’il a voulu dans le sens des départs comme des arrivées. Si on en était resté à la situation à cinq jours de la fin du marché, André Villas-Boas aurait été content. Maintenant il y a eu une fin de mercato spéciale avec les départs de Bouna Sarr (Bayern Munich) et Maxime Lopez (Sassuolo) pour la venue en prêt de Michaël Cuisance (Bayern). Je pense que l’OM n’a pas pu se renforcer comme il l’aurait fallu. On a assisté à quelques paris, mais peu de renforts à même de porter qualitativement l’effectif. Financièrement, Marseille reste bancale et il y a quelques manques dans l’effectif. Pour moi, l’idée d’un joker n’est pas saugrenue. Ne serait-ce que pour la santé des joueurs. On le voit : le calendrier commence à peser, des joueurs se blessent régulièrement. À mon sens, avec le retour de la Ligue des Champions, c’est quand même très dangereux de ne partir qu’avec un seul latéral droit. C’est un coup de poker. Maintenant si la direction olympienne pense qu’il est possible d’attendre le mercato d’hiver pour se renforcer… »

Denis Balbir – Source: But Football Club (15/10/2020)