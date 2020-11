Mercato OM : « Avec Maehle, on est dans une configuration inverse à Giroud ! Lui a vraiment envie de venir ! »

Joakim Maehle aurait pu (du ?) signer à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato. Le joueur continue de clamer son envie de rejoindre l’OM…

Et ça, c’est important pour notre journaliste Mourad Aerts alors que la piste Giroud force à nouveau son chemin dans l’actu olympienne.

Ça fait plaisir de voir un jeune joueur talentueux avoir vraiment envie de venir à l’OM !

« Sakai arrive au bout de ce qu’il peut faire et commence à prendre de l’âge donc ce serait bien qu’il commence à, petit à petit, devenir un remplaçant. Qu’il reste ce joueur d’équipe qu’il est et qu’on injecte un peu de talent ! Parce que vraiment j’adore Sakai et j’aimerais avoir plus de joueurs avec cette mentalité mais… j’aimerais aussi avoir plus de joueurs de talent. On parlait précédemment de Giroud où ça fait cinq fois qu’on va aux renseignements, cinq fois qu’il n’a pas envie de venir, avec Maehle, on est dans une configuration complètement inverse ! Lui, il a vraiment envie de venir ! Ça fait plaisir de voir un jeune joueur talentueux dont on nous vante les qualités avoir vraiment envie de venir à l’OM ! »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille