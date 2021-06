Mercato OM: Avec Sampaoli, ce possible remplaçant de Thauvin « pourrait largement exploser »

Pablo Longoria multiplie les pistes lors de ce mercato estival. Pour l’instant, mis à part Konrad de la Fuente, qui n’a sûrement pas les épaules pour être titulaire dès le début de saison, aucun remplaçant n’a été trouvé à Florian Thauvin. Une piste turque est aujourd’hui évoquée.

Qui prendra la place de Florian Thauvin ? Les supporters marseillais se posent la question depuis le départ du joueur français vers le Mexique. Pour l’instant, seuls Luis Henrique, Nemanja Radonjic et désormais Konrad de la Fuente pourraient jouer au même poste que le champion du monde mais pas sûr que l’un d’entre eux soit en capacité de le faire. La piste Cengiz Under est donc sortie et pourrait faire office de bonne idée pour succéder à Flotov.

Under « doit juste retrouver confiance en lui pour exploser » — Foot Turc

Interviewé par nos soins, Foot Turc, qui connaît très bien Cengiz Under nous a donné quelques clés pour comprendre les qualités et défauts du joueur.

« L’OM était déjà intéressé par Cengiz Under il y a 2 ans si je ne me trompe pas. C’est un très bon joueur pour moi qui doit juste retrouver confiance en lui pour exploser. Il est jeune et plein d’avenir et je pense qu’avec Sampaoli il pourrait largement exploser et faire une très bonne saison. Il est très rapide et il est bon techniquement. Si tu donnes toute ta confiance à ce joueur, il peut vraiment te faire un gros dégât. Moi j’adore ce joueur personnellement Ses qualités c’est sa vitesse et sa technique. Son point faible c’est l’irrégularité. Moi je trouve que ce joueur est bon en un contre un, il prend des responsabilités et n’hésite pas à provoquer. En vrai c’est une question qu’on se pose tous en Turquie car ce joueur il a plein de qualité mais je ne sais pas, est ce que c’est l’adaptation en Europe ou autre… Après je pense aussi qu’on a été injuste avec lui surtout à la Roma car il faisait des bonnes entrées mais très peu aligné dans le 11. » Foot Turc – Source: Football Club de Marseille (28/06/2021)