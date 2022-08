Mercato OM : Bakambu a pris une décision concernant son avenir?

Avec près de 8 attaquants à l’Olympique de Marseille, le club va devoir dégraisser afin d’y voir plus clair à ces postes. Bakambu aurait pris une décision pour son avenir.

Les arrivées de Luis Suarez et Alexis Sanchez au poste d’attaquant vont changer beaucoup de choses à l‘Olympique de Marseille. Pour le moment, c’est le trio Gerson Ünder Milik qui est préféré par Igor Tudor pour être titulaire en Ligue 1 lors des deux premiers matchs de la saison.

Bakambu ne veut pas quitter l’OM

Bakmabu et Payet entrent en jeu, passant devant Bamba Dieng qui est mis de côté pour des raisons contractuelles. Les supporters, eux, préféreraient voir le Congolais quitter le club en voyant ses performances décevantes ces derniers mois. Seulement, l’attaquant n’aurait pas l’intention de partir de Marseille.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un club de Premier League fonce sur Caleta-Car?

D’après les informations de Relevo, le Celta Vigo n’arrête pas de contacter l’entourage de Cédric Bakambu. Ce dernier aurait cependant fait savoir qu’il ne voulait pas quitter l’Olympique de Marseille et qu’il souhaitait rester avec sa famille qui est déjà installée dans le sud de la France.

🔃 Selon @relevo, le club du Celta Vigo tenterait de convaincre Cedric Bakambu de signer chez eux. Le joueur leur aurait fait savoir que l’argent n’était pas un problème mais qu’il avait toute sa famille à Marseille et ne souhaitait pas déménager.#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/kaQEjLtkjl — OM Inside ⭐ (@OM_Inside) August 15, 2022

Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! – De Bono

Il y a quelques semaines, Besiktas était venu aux renseignements pour Cédric Bakambu. Notre consultant Jean-Charles De Bono souhaitait déjà le voir partir pour laisser de la place à Bamba Dieng dans l’effectif de l’Olympique de Marseille.

« Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille. Je pense que pour lui et pour nous, pour les deux. Parce que là bas il sera le roi, parce que Bakambu avec le salaire qu’il a à Besiktas, à l’OM il joue pas tout le temps, ça laisserait de la place au petit Dieng s’il reste au club pour qu’il joue un peu plus souvent qui peut lui permettre de s’exprimer et d’avoir une plus-value s’il flambe. Il faut être clair s’il a l’opportunité de partir maintenant, comme il a dit Mathieu ça profitera aux deux parties, à l’OM et à lui. C’est-à-dire que peut-être s’il va signer là-bas, il aura un contrat un peu plus long avec un salaire honorable, il sera quasiment titulaire là-bas. Je pense que c’est son intérêt aussi. Et puis surtout ça donnerait l’opportunité comme je disais à Dieng d’être peut-être un peu plus souvent titulaire ou de rentrer plus souvent et de voir son évolution, ça c’est plutôt plus intéressant pour Marseille et pour le joueur, c’est ça qu’il faut voir un petit peu, Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)