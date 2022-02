Mercato OM : Bakambu appréhendait avant d’arriver dans le vestiaire !

Ce vendredi, Cédric Bakambu est le joueur en conférence de presse avec Jorge Sampaoli ! Le Congolais a répondu aux questions des journalistes et notamment sur son acclimatation… L’attaquant s’attendait à pire !

« Je me sens très bien, j’ai trouvé un beau vestiaire. J’appréhendais un peu avant de venir avec un vestiaire un peu plus froid vu que l’OM est un gros club. Je pensais qu’il y allait avoir des gros caractères mais rien de méchant. Sur le terrain, les automatismes commencent à se mettre en place. Je vais continuer à travailler(…) L’ambiance est bonne dans le vestiaire, ça s’est super bien passé. On a un objectif commun, tout le monde met sa pierre à l’édifice pour l’atteindre. Quand on joue un peu moins, on est un peu plus frustré mais tout le monde s’entend bien. » Cédric Bakambu – Source : Conférence de presse (18/02/22)