Mercato OM : Bakambu a donné sa réponse au Celta Vigo

Placé sur la liste des transfert par la direction olympienne, Cédric Bakambu a recalé le Celta Vigo. Il souhaite rester à l’OM.

À la recherche d’un attaquant après le départ de Santi Mina, le Celta Vigo avait manifesté son intérêt pour le buteur Congolais de l’OM. Depuis plusieurs jours, les médias espagnols faisaient part d’un fort intérêt de l’entraineur du Celta Éduardo Coudet pour Bakambu. Recruté lors du mercato hivernal en provenance de Villareal, le Congolais est bousculé dans la hiérarchie des attaquants à l’OM. Avec les arrivées de Luis Suarez et d’Alexis Sanchez, Cédric Bakambu n’est pas le premier choix dans l’esprit d’Igor Tudor. Malgré une forte concurrence à son poste, le principal intéressé aurait manifesté à sa direction son intention de rester au club la saison prochaine. Le buteur de 31 ans aurait recalé les avances du Celta Vigo. Bakambu voudrait jouer la Ligue des Champions et serait déterminé à s’imposer à l’OM.

Bakambu refoule Eduardo Coudet

Eduardo Coudet a expliqué en conférence de presse que l’international Congolais avait refusé la proposition du club espagnol il y a plusieurs semaines, lui expliquant qu’il voulait rester à l’OM.

« Bakambu ? J’ai entendu ces rumeurs sur sa venue. Mais il m’a déjà dit non il y a longtemps. Je ne me souviens même pas quand. Je pense que je lui ai parlé le jour de l’anniversaire de Iago Aspas (1er août). Ce jour-là, il m’a remercié pour l’approche, mais à ce jour, son intention n’est pas de partir de l’OM. Peut-être qu’après-demain, il m’appellera pour me dire « je suis partant coach ». Mais je n’en suis pas sûr, je ne le pense pas. » Eduardo Coudet – Source : Bein Sport (26/08/2022)

🇪🇸 Celta Vigo

Luis Campos ne peut pas travailler pour plusieurs clubs – Daniel Riolo

Si Bakambu a refusé les avances du Celta Vigo, Luis Campos aurait été impliqué dans les négociations entre l’OM et le club Espagnol. Daniel Riolo est revenu sur l’implication du directeur sportif du PSG dans un éventuel transfert de l’international Congolais. Il ne comprend pas que Luis Campos s’occupe des intérêts d’un autre club.

» Ce n’est pas normal. Tu ne peux pas travailler pour plusieurs clubs. Il est directeur sportif du Paris-Saint-Germain et conseiller du président. Il s’occupe de l’équipe, il travaille avec (Christophe) Galtier. Il n’a pas à travailler pour un autre club. En ce moment il traite avec (Pablo) Longoria sur Bakambu, il est dans la négociation, c’est évident. Ce n’est pas parce que d’autres le font que c’est la chose à faire. C’est comme ce que fait Jorge Mendes à Wolverhampton, on a le droit de ne pas trouver ça normal. Il ramène tous ses joueurs portugais dans un même club, je trouve ça lamentable. D’un point de vue éthique, ce n’est pas juste. S’il travaille au Celta Vigo et que Paris veut le faire venir, il doit lâcher son poste en Espagne. On parle de révolutions au PSG, mais le directeur sportif se permet de conseiller des clubs un peu partout. Le PSG doit lui dire de bosser à 100 % avec eux et de ne pas s’occuper du transfert d’un joueur, et encore moins d’un joueur de l’Olympique de Marseille. » Daniel Riolo – Source : After Foot (25/08/2022)