Mercato OM : Balbir a un avis bien tranché sur l’avenir de Tavares

Sur son blog, Denis Balbir a donné son avis sur l’avenir de Nuno Tavares. D’après le consultant de But Football Club, il faut attendre de voir les demandes d’Arsenal pour lâcher le Portugais.

Depuis le début de la saison, Nuno Tavares divise les supporters. Entre fulgurance et désastre, le piston gauche n’a pas réellement réussi à convaincre à l’Olympique de Marseille. De quoi se poser des questions sur son avenir? Sur But Football Club, Denis Balbir a donné son avis. D’après le consultant, il faut avant tout voir ce que réclame Arsenal après le prêt.

« Pour Nuno Tavares, qui a été très performant en début de saison mais a aussi connu de gros trous d’air, je comprends les interrogations. A titre personnel, je fais partie des gens qui sont davantage dans le pardon que dans la critique. Son super début de saison n’était pas anodin. Je ne pense pas que le talent du Portugais a disparu du jour au lendemain… Cela reste un jeune joueur et il est perfectible. Forcément, cela explique en partie son irrégularité. Bien sûr, je ne sais pas si les paramètres économiques imposés par Arsenal permettront à l’OM de conserver Nuno Tavares. En tout cas, si les Gunners sont raisonnables sur leurs demandes, ce ne serait pas une mauvaise idée de stabiliser le poste de piston gauche avec un joueur qui connait déjà l’environnement. Quand on est déjà bien intégré dans la ville et dans l’équipe, c’est quand même un gros gain de temps. C’est toujours plus simple de repartir avec les mêmes hommes que de renouveler l’effectif à 50% chaque été en misant sur un espoir n’offrant aucune garantie… » Denis Balbir – Source : But Football Club (27/03/23)

Les dirigeants estiment qu’il n’est pas fiable

« Arsenal voudrait le vendre. Les dirigeants des Gunners ne veulent pas le prêter une deuxième saison d’affilée. Il lui reste deux ans de contrat. Il est prêté sans option d’achat donc normalement il retourne à Londres. L’OM ne s’est pas montré définitif, ils n’ont pas clairement spécifié qu’ils voulaient le laisser partir mais on en prend clairement le chemin. Au début de la saison, il a séduit les supporters et les dirigeants. Il occupe un poste où c’est compliqué de trouver des joueurs de haut niveau. Les dirigeants d’Arsenal ont le même avis que ceux de Marseille. Ils estiment que ce n’est pas un joueur fiable. Si Arsenal le brade lors du prochain mercato et que l’OM y voit un certain intérêt, il y aura peut-être un coup à jouer. Marseille reste attentif mais la tendance est à un retour à Arsenal. » Florent Germain – After Foot (22/03/2023)