Prêté par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi est devenu titulaire avec Jorge Sampaoli. En conférence de presse, il s’est exprimé sur son avenir.

« L’arrivée de Jorge Sampaoli m’a bénéficié en terme de temps de jeu. Ça me permet d’avoir beaucoup plus de confiance. Je me sens bien ici, c’est un peu comme l’Argentine, je me sens comme à la maison. Ça ne dépend pas de que moi, ça dépend aussi de Dortmund mais oui je veux rester » Leonardo Balerdi – Source : Conférence de presse (15/04/21)