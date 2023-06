Mercato OM : Balogun en dit plus sur son avenir !

La révélation américaine de Ligue 1 Folarin Balogun, prêtée par Arsenal à Reims la saison dernière, a annoncé qu’il ne partirait plus en prêt.

Un temps sur les tablettes de l’OM, Folarin Balogun s’est montré catégorique sur son avenir. Interrogé après sa victoire lors de la Ligue des nations de la CONCACAF avec les Etats-Unis, l’attaquant de 21 ans ne sait visiblement pas à 100% où il jouera la saison prochaine mais il a été clair, il ne souhaite plus être prêté. « Je ne suis pas certain du déroulement des discussions, je ne suis pas certain de ce qu’il va se passer. […] Ce que je peux dire, c’est que je ne partirai plus en prêt.« , a assuré le buteur star du stade de Reims la saison passée.

Folarin Balogun scored his first goal for USMNT overnight. ✨🇺🇸 #USMNT

On his future says: “I definitely won’t go on loan again — then I’m not sure what’s going to happen”, Balogun added. #AFC

Meeting will take place between his agents and Arsenal to decide his future soon. pic.twitter.com/fxivluuGaj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023