Mercato OM : Balogun finalement en Serie A ?

Auteur d’une très bonne saison avec le Stade de Reims, Folarin Balogun attise la convoitise de plusieurs équipes européennes. Un cador italien serait déjà passer à l’action pour le recruter.

Après avoir recruté Vitinha contre près de 30 millions d’euros lors du mercato hivernal, Pablo Longoria n’est pas rassasié. Malgré les deux premiers buts inscrit par l’attaquant portugais ce dimanche contre Troyes, le président marseillais serait sur la piste de Folarin Balogun. L’attaquant rémois, auteur de 18 buts en Ligue 1 cette saison, est très apprécié par Longoria mais la concurrence s’annonce rude. Un club italien aurait déjà pris de l’avance dans le dossier.

🚨 AC Milan and RB Leipzig are leading the race to sign Arsenal youngster Folarin Balogun. The Gunners will demand at least £40m for him after his exceptional season on loan at Reims. 💰 (Source: Calciomercato) pic.twitter.com/eoTIhSDyEf — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 17, 2023

Milan accélère pour Balogun

Selon les informations de TMW, le Milan AC aurait manifesté son intérêt pour recruter l’attaquant anglais lors du prochain mercato estival. Le club lombard aurait déjà pris contact avec les conseillers du joueur pour le faire venir. La valeur de Balogun est estimée à 40 millions d’euros. Si l’OM veut toujours s’attacher les services du joueur, il va falloir se positionner rapidement.

Mercato OM : L’annonce de Fabrizio Romano sur l’avenir de Bailly – https://t.co/XpZAGqWadU pic.twitter.com/aLNgvOuzPC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 19, 2023

Balogun ? J’aimerais surtout voir un Vitinha jouer…

Sur le plateau du DFM, Jérémy Bacchi (sénateur PCF des Bouches-du-Rhône) estime que le recrutement d’un nouveau 9 n’est pas la priorité. « Moi j‘aimerais surtout voir un Vitinha jouer et voir ce qu’il vaut. Parce qu’on parle déjà d’un 9 qu’on a acheté avec un transfert record de tous les temps pour l’OM. Il a été une fois titulaire peut être deux à tout casser. Moi pour l’instant je me demande ce que vaut vraiment Vitinha. Parce que si on considère qu’il est déjà carbonisé, que c’était un mauvais achat c‘est plutôt inquiétant. Si pour le coup on considère que c’est juste un manque de rythme, de conditions physiques, d’adaptation… Je ne suis pas sûr que l’idée d’acheter un autre numéro 9 à côté, ça l’aide vraiment à se sentir à l’aise. Surtout que Sanchez je crois qu’il sera encore là l’année prochaine selon toute vraie semblance, je l’espère. Donc si Vitinha se réveille un peu et qu’il gagne en confiance, en efficacité et que si Sanchez reste je ne suis pas sûr que la priorité soit d’acheter un nouveau 9. On va avoir besoin d’un latéral gauche puisque Tavares repart. On risque d’avoir des besoins renforcés en défense centrale aussi. Je pense que les priorités sont un peu ailleurs pour l’instant même si c’est un joueur qui performe. Mais enfin mettre 20 millions d’euros, je sais pas à quel prix il est évoqué, mais c’est peut-être dans cette fourchette là, sur un nouveau pari pour un poste qui est déjà embouteillé. Je suis septique mais bon…«