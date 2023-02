Mercato OM : Bamba Dieng met les points sur les i suite à son départ

Après un début de saison difficile à l’OM entre manque de temps de jeu et transfert échoué. Bamba Dieng a rejoint le FC Lorient lors du mercato d’hiver. Il explique les raisons de son départ et ne regrette pas son choix.

Le 27 janvier Bamba Dieng s’est officiellement engagé au FC Lorient en échange de 7 millions d’euros et 3 de bonus pour l’OM. Poussé vers la sortie en début de saison avec l’arrivée d’Igor Tudor. Dieng était annoncé à Nice ou à Leeds, mais au final, le sénégalais est resté à l’OM. Une blessure au genou, remontant à 2020 est la raison évoquée pour expliqué son départ avorté à l’été 2022.

On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat

»Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille. On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l’équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu et c’est pour ça que je suis venu ici. C’est le foot, il y a des moments difficiles. Avant, j’avais mal au genou, mais ça ne m’empêchait pas de jouer. C’est une ancienne douleur qui date de 2020. Cela ne s’était pas bien soigné. Aujourd’hui, c’est derrière moi et je n’ai plus mal » Bamba Dieng – Source : BFM/RMC (3/02/2023)

🟠 Lorient a annoncé l’arrivée de Bamba Dieng, qui a été présenté avec son nouveau maillot au stade du Moustoir avant le coup d’envoi du derby contre Rennes. L’attaquant arrive de l’OM après des jours d’incertitude.https://t.co/5gnFcbpAOX pic.twitter.com/NGQ9Vj5QVF — RMC Sport (@RMCsport) January 27, 2023

Tudor lui laissera jouer 12 matchs, toutes compétions confondues pour deux buts marqués. Durant ce mercato d’hiver Dieng avait été envisagé comme monnaie d’échange par l’OM pour recruter le lorientais Terem Moffi. Mais au final Dieng a été transféré définitivement à Lorient et Moffi a signé à Nice. Dieng a joué ses premières minutes contre Reims, lors de la défaite 4-2 de son équipe, le 1er février, en rentrant à la 69ème minute. Dieng devra aider Lorient, actuel 6ème de Ligue 1, à rester le plus haut possible au classement, après un bon début de saison des merlus.