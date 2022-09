Mercato OM : Beaucoup d’agents n’en peuvent plus de Longoria dixit Romain Molina

Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina s’en est violemment pris aux clubs de Ligue 1. Il a aussi vivement critiqué le président marseillais, Pablo Longoria.

Romain Molina n’est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche. Très actif sur son compte Twitter, le journaliste a posté ce lundi 5 septembre une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il revient sur le mercato estival des clubs français. Aucune équipe n’est épargnée, incompris l’Olympique de Marseille. Molina a chargé le président marseillais, Pablo Longoria sur sa gestion des cas Bamba Dieng et Boubacar Kamara notamment. S’il loue les qualités de communicant du dirigeant olympien, Molina explique que Longoria cherche avant tout à faire du business. Selon lui, plusieurs agents de joueurs seraient mécontents de la gestion du président marseillais et l’auraient déjà fait savoir. Ils reprocheraient à Longoria des manœuvres en interne visant à les remplacer.

» Longoria est un excellent communiquant. On est susceptible de croire les gens, moi le premier. Quelqu’un qui s’exprime en vidéo peut vous raconter tout ce qu’il veut. Dans le football, on se dit qu’il y a une relation passionnelle, que le président ne peut pas mentir au supporters, mais il dit exactement ce qu’il veut. Pablo Longoria me fait penser à Leonardo lorsqu’il était au Paris-Saint-Germain. Beaucoup d’agents n’en peuvent plus ! Certains ont écrit au club, d’autres ont écrit à des dirigeants. Ils expliquent les magouilles de Longoria pour remplacer les agents. Le dossier Kamara est folklorique, on pourrait parler une heure dessus. C’est un exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire pour ceux qui travaille dans le monde du football. Pour Bamba Dieng, il y avait des dizaines de personnes concernées. C’est souvent les mêmes qui récupèrent (CAA Base). Longoria connaît très bien le football et la communication mais c’est businessman. » Romain Molina – Source : YouTube (05/09/2022)