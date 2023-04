Mercato OM : « Beaucoup de second degré avec ce #SadiOM ! »

En tendance Twitter le #SadiOM enflamme les supporters marseillais. L’histoire part d’une sanction du Bayern Munich après une bagarre entre Mané et Sané. Sur le plateau du DFM, nos invités Yacine et Lenny pensent que cette rumeur n’est rien de plus qu’un fantasme.

Tout comme le #RonaldOM, le #SadiOM est à prendre avec beaucoup de second degré. Invités de l’émission Débat Foot Marseille Yacine et Lenny ne croient pas du tout à cette rumeur. Le débat sur Mané à l’OM est à retrouver ci-dessous dans le replay complet de l’émission.

Mané est trop onéreux pour l’OM

« Après on ne sait pas, les joueurs sont trop imprévisibles, ironise Lenny sur le plateau du DFM. Même si oui pour Mané effectivement son salaire est trop onéreux. C’est bien d’y croire mais on sait très bien que ça ne va pas aller au bout. Il faut rester raisonnable. Il ne faut pas oublier que c’est un joueur de classe mondiale, très demandé et très cher. Ce n’est donc pas pour nous »

C’est drôle comme pour le #RonaldOM

« Après il y a de la blague et beaucoup de second degré avec ce #SadiOM, poursuit Yacine. C’est comme pour le #RonaldOM. Ca m’avait d’ailleurs fait bien rigoler à l’époque. Après oui Mané a dit qu’il aimait l’OM, mais on a eu aussi Griezmann, Pogba, Drogba… Qui eux aussi ont dit qu’ils aiment le club. Mais ça reste injouable.«