Mercato OM : Belaïli a reçu des offres de contrat en Europe mais…

Alors qu’il s’apprête à disputer la CAN avec son pays, l’attaquant algérien Youcef Belaïli est toujours un joueur libre de tout contrat. Et son père, également son agent, a exprimé dans les colonnes du média Compétition que son fils avait déjà reçu des propositions…

Libre de tout contrat après avoir résilié celui le liant au club émirati du Qatar SC, Youcef Belaïli va bientôt disputer la CAN avec l’Algérie. Toutefois, cela ne l’a pas empêché de recevoir des offres de transfert. Mais son père et agent a déclaré auprès du site Compétition qu’il espérait que celles-ci deviendraient plus prestigieuses avant le 31 janvier prochain. Un bon coup dont l’OM devrait se saisir ?

« Excepté le FC Bale (Suisse), qui a transmis une offre par écrit ou Getafe (Espagne), on n’a pas reçu d’offre qui correspond à la vraie valeur marchande de Youssef. J’ai eu au téléphone Youssef, on est ressorti avec la conclusion suivante. Il faut qu’il se concentre sur la CAN. Comme c’est moi qui m’occupe de ses contacts, j’essaierais de lui trouver le club idéal. Mon fils a bien compris que son intérêt est de faire un bon tournoi d’autant qu’en Algérie, on attend beaucoup de lui. D’ailleurs, il m’a promis de tout donner pour aider la sélection à atteindre son objectif. On n’est pas pressé pour trancher le choix à faire ; d’ici le 31 janvier, il y aura du nouveau. Déjà, on a sous la main quelques propositions, on va les étudier l’une après l’autre. Une fois après, on va opter pour celle qui correspond bien aux conditions que nous exigeons » Abdelhafid Belaïli – Source : Compétition (08/01/22)