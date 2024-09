Mercato OM : Benatia a tenté ce gros coup cet été…

Le mercato estival de l’OM a été très animé. Le duo Longoria / Benatia a énormément recruté dont deux défenseurs centraux, Brassier et Cornelius. Un autre gros coup a été tenté à ce poste et c’est le principal intéressé qui le dit !

En effet, dans un entretien accord à Free Ligue 1, le défenseur de Chelsea, Wesley Fofana a confié qu’il avait reçu un appel de Benatia cet été. «J’ai eu un appel qui m’a beaucoup touché, et ce serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, et ça m’a touché, a confié le joueur formé à l’ASSE. Tout le monde sait pourquoi… J’ai eu une réflexion, mais l’objectif, à l’heure actuelle, c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchainer les matches, de m’imposer, et l’OM, on verra un jour. J’ai un contrat jusqu’en 2029, on verra après ça. Je ne l’ai jamais caché, Marseille, c’est ma ville, mon club, je suis supporter de l’OM. Ça se trouve que dans quelques années, j’y serai, ou ça se trouve que je ferai toute ma carrière à Chelsea.»

L’OM, on verra un jour

🚨 Wesley FOFANA aurait pu signer à l’OM cet été ! 🔵⚪️ « J’ai eu un appel de Mehdi Benatia et ça m’a touché. Je suis supporter de l’Olympique de Marseille, mais pour l’instant, je veux réussir à Chelsea. » #OM #TeamOM pic.twitter.com/pAS4dCvHK0 — Free FOOT (@FreeFoot) September 11, 2024



Né à Marseille le 17 décembre 2000, l’international français en contrat avec Chelsea Wesley Fofana était présent hier à Vitrolles où il a grandi pour un événement basé sur la jeunesse. Auteur de 20 petits matchs depuis son arrivé en Angleterre en 2022, le joueur de 23 ans n’a pas caché son envie d’un jour jouer pour le club phocéen, « Tout le monde le sait que Marseille, c’est le club dont je rêve, c’est le club avec lequel j’ai grandi… Donc j’espère un jour jouer à l’Olympique de Marseille », a-t-il avoué.

Fofana avait déjà déclaré sa flamme a l’OM

⚽️Interview⚽️ Wesley Fofana : « Tout le monde le sait que Marseille c’est le club que je rêve, c’est le club avec lequel j’ai grandi… Donc j’espère un jour jouer à l’Olympique de Marseille »#TeamOM pic.twitter.com/waQKvUsde6 — OmInfos (@omtransferts1) June 9, 2024

Malgré son engagement avec Chelsea jusqu’en juin 2029, le natif marseillais avait déjà revendiqué son amour et son envie de jouer pour Marseille, « je suis un vrai fan, et c’est le club de ma vie. C’est ce qui m’a fait aimer le foot depuis petit, je suis né supporter de l’OM. », a-t-il avoué au micro de Téléfoot en 2023.