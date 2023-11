Mercato OM : Benatia, ça reste flou…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Annoncé depuis plusieurs semaines, Mehdi Benatia est enfin arrivé à l’OM. Présent au stade de la Meinau, l’ancien défenseur devrait assurer un rôle de conseiller sportif. Cependant, Gennaro Gattuso a clairement fait savoir mercredi qu’il ne lui avait pas été encore officiellement présenté…

En effet, le coach italien de l’OM a balancé hier en conférence de presse :« je ne sais pas si Benatia est officiellement à l’OM. Il analyse notre jeu. On n’a pas encore parlé ensemble. Il ne m’a pas été présenté officiellement par Longoria ou Tessier. » Benatia est bien là, mais ses prérogatives ne semblent pas encore très clairement établies pour Gattuso…

Le feuilleton de son arrivée est terminé et il a duré longtemps. Mehdi Benatia est bien arrivé au centre RLD pour prendre ses nouvelles fonctions, mais quelles sont-elles ?

Dans un premier temps, Benatia était annoncé comme le prochain directeur sportif pour remplacer Javier Ribalta. Rapidement c’est plus un rôle de DS mais sous la responsabilité du directeur général Stéphane Tessier qui était évoqué. Le statut d’intervenant externe posait tout de même question… Selon l’Equipe, « Benatia aura une mission de consultant, ou de conseiller sportif, selon l’OM. Sous l’égide de Tessier, et en lien avec Longoria, il sera chargé d’épauler Gattuso dans sa gestion du groupe pro, dans un premier temps, et sera dans la délégation pour Strasbourg-OM samedi. »

Javier Ribalta et David Friio ont quitté l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. Pablo Longoria est dorénavant seul avec Stéphane Tessier à diriger l’OM et son aspect sportif. Depuis plusieurs semaines, le nom de Mehdi Benatia est cité comme une piste prioritaire. D’abord évoqué par La Provence, c’est Football Club de Marseille qui annonçait que le deal était proche d’être bouclé.

Foot Mercato nous informe ce mercredi que son arrivée est imminente. Il devrait être présent à la Commanderie ce mercredi après-midi afin de rencontrer la direction du club mais toujours pas d’officialisation. La Provence nous informait en ce début de semaine que son arrivée ne serait pas dans le cadre d’un contrat salarié mais plutôt un consultant externe, à l’instar d’un Luis Campos au PSG.

Medhi Benatia est attendu ce mercredi après-midi au centre d’entrainement de l’OM. Pas d’officialisation pour le moment mais un échange entre la direction phocéenne et l’ancien Minot. Le but étant pour lui et Pablo Longoria de faire un état des lieux de l’équipe,… pic.twitter.com/j0c0oxILUA — Sébastien Denis (@sebnonda) November 22, 2023

« Qui a fait le recrutement cette saison ? Longoria, Ribalta, Friio ? Et que va-ton demander à Benatia ? Un vrai rôle de directeur sportif, s’est-il interrogé. Le directeur sportif n’est pas uniquement là pour recruter des joueurs. Il doit également mettre en place une politique sportive. Pour moi, c’est dire l’équipe va jouer de cette façon. On a un tel effectif auquel l’entraîneur doit s’adapter. C’est comme ça dans tous les autres clubs. Par exemple, Barcelone a une identité forte. L’Ajax Amsterdam de même. À la limite, on se fou presque du nom de l’entraîneur. Xavi est quelqu’un de connu mais à l’Ajax ce sont souvent des inconnus qui viennent, mais il y a une telle identité dans le club sur laquelle ils s’adaptent. C’est au directeur sportif de la mettre en place », a affirmé Gilles Castagno.