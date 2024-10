Mercato OM : « Benatia construit une équipe qui ressemble aux marseillais »

Malgré la défaite de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg, notre invité Cyril Astier estime que l’équipe a été bien construite par Mehdi Benatia et que cela devrait payer cette saison…

Cyril Astier, agent de joueur, était notre invité lundi midi. Ce dernier estime que Mehdi Benatia a recruté des joueurs forts mentalement pour mieux coller à la mentalité marseillaise. « Il est en train de recruter une équipe qui ressemble à Marseille avec un état d’esprit. Prendre un joueur en phase avec le projet et la ville, ça Mehdi le maitrise bien. J’ai confiance en ce qui se passe à Marseille. Oui on a perdu face à Strasbourg, je n’avais pas toujours cette confiance là. Il faut de la stabilité et de la longévité. Le bémol ça peut paraitre nébuleux sur qui fait quoi. »

Prendre un joueur en phase avec le projet et la ville, ça Mehdi le maitrise bien

« Benatia construit une équipe qui ressemble aux marseillais » Cyril Astier (agent de joueur) #OM #TeamOM #MercatOM

L’intégralité de l’émission ici :

👉 https://t.co/I7cQ7A6bSo pic.twitter.com/QTxFqHvNCh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 30, 2024





Première défaite pour l’OM de De Zerbi ce dimanche face à Strasbourg ! Les Marseillais ont eu du mal à s’immiscer dans la surface alsacienne et l’animation offensive a pêché… De quoi poser des questions aux supporters marseillais. Pour Cyril Astier, agent de joueurs, il ne faut pas s’inquiéter. Le jeu mis en place par le coach italien prendra du temps.

« Est-ce qu’aujourd’hui, après 6 matchs, on a réellement vu ce que De Zerbi veut mettre en place? C’est un vrai sujet. Ce qu’il faisait à Brighton, est-ce qu’on l’a vu à l’OM? Je ne pense pas. On n’a pas tout vu, c’est le 6e match », a expliqué l’agent de joueur sur notre plateau ce lundi.

#OM : « Est-ce qu’aujourd’hui, après 6 matchs, on a réellement vu ce que 🇮🇹De Zerbi veut mettre en place? C’est un vrai sujet. Ce qu’il faisait à Brighton, est-ce qu’on l’a vu à l’OM? Je ne pense pas. On n’a pas tout vu, c’est le 6e match. » pic.twitter.com/GrCD0TKFRI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 30, 2024

A lire aussi : Strasbourg – OM (1-0) : 1er COUAC ! les choix de De Zerbi, Harit et Wahi en difficulté