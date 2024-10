Mercato OM : Benatia vise cet ancien international brésilien ?

L’OM travaille sur les prochains mercato et aurait encore un milieu de terrain dans son viseur. Alors qu’avec l’arrivée de Rabiot le secteur semble bien garni, un ancien international brésilien serait suivi attentivement par Mehdi Benatia.

En effet, selon le média espagnol fichajes.net, l’OM ferait partie des 3 clubs intéressés par le Brésilien Arthur Melo. Le milieu de terrain de 28 ans, formé à Gremio, était arrivé en Europe au FC Barcelone avant d’être transféré pour un énorme montant (80M€) à la Juventus dans un deal avec Pjanic. Ce dernier a retrouvé du temps de jeu la saison dernière via un prêt à la Fiorentina, mais se retrouve dans une impasse à Turin ou il n’entre pas dans les plans de Motta. Fichajes explique qu’Everton, la Fiorentina et l’OM sont attentifs à sa situation. « Arthur cherche une issue qui lui permettra de jouer à nouveau un rôle de premier plan, et tout indique que l’Olympique de Marseille , Everton et la Fiorentina sont attentifs à sa situation. L’équipe qui a manifesté le plus d’intérêt est l’Olympique de Marseille, avec Roberto De Zerbi à sa tête. L’entraîneur italien, qui s’est distingué par son style offensif, considère Arthur comme un élément clé pour renforcer son milieu de terrain. L’été dernier, il y a même eu des échanges avec le joueur pour le convaincre de rejoindre leur projet, même si des problèmes contractuels ont empêché la finalisation de l’accord. » Un départ de Kondogbia pourrait-il ouvrir la porte à Aethur ?

Contacts établis entre l’OM et Arthur

Los 3 equipos que piensan en Arthur Melohttps://t.co/S8bxvhz7U0 — Fichajes.net (@fichajesnet) October 6, 2024





Alors que l’OM s’est offert les services d’Adrien Rabiot pour deux saisons, le club et son conseiller Mehdi Benatia explorent d’autres pistes au milieu de terrain. En effet, notre confrère du média les Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri précise que le club olympien s’intéresse bien au profil de Reda Belahyane. « Reda Belahyane est bien pisté par l’OM mais ça ne date pas vraiment d’aujourd’hui… cet été déjà Benatia avait un œil sur lui! » Le milieu de terrain du Hellas Vérone dispose d’un contrat jusqu’en 2028, le joueur de 20 ans, passé par Nice, a participé à 7 matches de Serie A cette saison…

l’OM suit Reda Belahyane

Reda belahyane est bien pisté par l’OM mais ça ne date pas vraiment d’aujourd’hui… cet été déjà Benatia avait un œil sur lui! pic.twitter.com/gKdGjwBaP7 — Hakim (@Z_hakos) October 5, 2024

