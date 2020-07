Mercato OM : « Benedetto a besoin d’un autre profil à ses côtés… »

Extrait de notre revue d’effectif sur les attaquants. Focus sur Dario Benedetto, le buteur de l’effectif marseillais.

FCMarseille vous propose une revue d’effectif pour la saison 2019/2020. Focus sur les attaquants cette semaine avec notamment le buteur de l’équipe, Dario Benedetto. Venu de Boca pour sa première expérience en Europe, que retenir des prestations de l’Argentin?

C’est un combattant, j’aime ce genre de joueur qui a beaucoup d’énergie

« Pour une première saison en Europe, Benedetto je le mets bon joueur. Il s’est bien adapté. On se souvient des débuts compliqués, le penalty raté etc… Mais une fois qu’il a marqué son premier but, il y a eu une belle série. Ensuite, il a été blessé à un moment, il a beaucoup manqué. Certains matchs, il était un peu isolé, il se retrouvait pas dans l’effectif. Il a quand même joué des matchs sous infiltration. C’est un combattant, j’aime ce genre de joueur qui a beaucoup d’énergie. En statistique, il n’a pas beaucoup de passe décisives mais la saison prochaine ça pourrait s’améliorer, surtout si l’OM recrute un attaquant avec un autre profil que Germain. Il a besoin d’un joueur plus grand à ses côtés. (à Jean Charles) Slimani, si tu veux. Ce serait intéressant qu’il ait un vrai attaquant avec lui ». Nicolas Filhol – source : FCMarseille

