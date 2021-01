Mercato OM : « Benedetto / Milik, deux joueurs qui sont dans une catégories vraiment différente… »

L’OM s’intéresse à l’attaquant du Napoli Arkadiusz Milik. Ce lundi en conférence de presse, le coach André Villas-Boas a confirmé son intérêt pour le buteur polonais. Johann Crochet, correspondant pour RMC SPORT à Rome, estime qu’Arkadiusz Milik a un niveau supérieur à celui de Dario Benedetto…

Johann Crochet nous dresse le profil et les qualités de l’attaquant polonais du Napoli. Pour lui ce dernier a toutes les qualités pour faire passer un niveau à l’OM…

Milik, Si l’OM réussit à faire ce coup-là… – johann crochet

« Déjà si l’OM prend ce type de joueur c’est un step up considérable par rapport à Benedetto. On parle de deux joueurs qui sont dans une catégories vraiment différente. Après sa blessure au genou la saison dernière, Milik a fait une bonne saison. Il marque des buts et moi ce que j’aime chez ce joueur là c’est qu’il est hyper complet. C’est un joueur qui a des vrais réflexes d’attaquant. C’est le type de joueur où tu vois sur ses appels sa qualité. C’est à dire que c’est un joueur qui fait souvent le bon appel, tu vois comment il coupe devant le but, comment il plonge au second poteau où lorsqu’il accélère, parfois il freine pour ne pas être hors jeu. C’est un joueur capable de prendre la profondeur car il va assez vite malgré son grand gabarit. Il est à l’aise des deux pieds et avec la tête, c’est même un bon tireur de coup-franc. Si l’OM réussit à faire ce coup-là, dans les objectifs du club, tu peux espérer mieux avec ce type de joueur. » Johann Crochet – source : FCMarseille (04/01/2020)