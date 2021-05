Mercato OM : Benedetto prêt à claquer la porte pour une destination radicale ?

Barré par la concurrence d’Arek Milik, Dario Benedetto n’est plus en odeur de sainteté du côté de l’Olympique de Marseille. Et selon le journal L’Équipe, le buteur argentin ne dirait pas non à la MLS…

Si l’on pensait que la venue de Jorge Sampaoli à Marseille allait permettre à Dario Benedetto de bénéficier d’un temps de satisfaisant, ce fut un leurre. En effet le buteur argentin est en concurrence directe avec Arek Milik, et l’attaquant polonais enchaîne des performances très intéressantes. Face à cette déconvenue, Benedetto ne serait pas contre un départ de l’OM cet été, alors qu’il est lié au club jusqu’en juin 2023…

direction la mls pour benedetto ?

Plusieurs rumeurs ont circulé ces derniers jours au sujet d’un éventuel départ de Benedetto la saison prochaine. Si un retour à Boca Juniors a été mentionné, et notamment voulu par les supporters argentins, Benedetto aurait refusé une offre provenant de Sao Paulo.

Mais dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe nous apprend que Pipa souhaiterait découvrir un nouveau championnat : la MLS. Toutefois, aucun club américain n’est cité comme intéressé dans le journal.