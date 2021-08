Mercato OM : Benedetto remplacé par un autre goleador argentin souhaité par Sampaoli ?

Le départ de Dario Benedetto vers Elche a libéré une place sur le front de l’attaque marseillaise. Et selon les informations du media espagnol Todo Fichajes, Jorge Sampaoli se serait entretenu en personne avec un autre buteur argentin…

Parti du côté de la Liga et d’Elche pour vivre une nouvelle aventure, Dario Benedetto a rejoint le club valencien sous forme de prêt avec option d’achat à hauteur de 3 à 4 millions d’euros. Et son départ libère une nouvelle place au poste d’attaquant de l’Olympique de Marseille. Seul Arek Milik et Ahmadou Dieng peuvent occuper ce poste crucial. C’est pourquoi Pablo Longoria s’agite en coulisses pour combler ce vide sur le front de l’attaque olympienne.

Et selon les informations du site espagnol Todo Fichajes, le coach Jorge Sampaoli aurait appelé en personne une éventuelle piste du club…

Jorge Sampaoli veut Giovanni Simeone (26 ans) ! Sampaoli se serait entretenu avec lui par téléphone. L’info parle d’un prêt avec une option à 10 M€.#TeamOM #MercatOM https://t.co/6A7tE3hFW0 — Fabien (@Beye13) August 21, 2021

Sampaoli aurait téléphoné à Simeone !

En effet selon Todo Fichajes, le buteur argentin aurait donné son accord pour rejoindre le club. Cagliari et l’OM doivent désormais trouver un terrain d’entente. Le prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros semblerait la solution la plus plausible.