Mercato OM : Bientôt 3 jeunes recrues à Marseille

Alors même que le mercato Marseillais piétine, le journal l’Equipe annonce que l’OM de Pablo Longoria attend deux voire trois recrues.

Toujours dans l’attente de la réponse de la DNCG qui devrait être rendu ce jeudi, l’OM peine à avancer dans son mercato et voit plusieurs pistes s’éloigner, comme dans les dossiers Mohammed-Ali Cho ou Axel Witsel. Mais l’OM attendrait donc ces trois premiers renforts du mercato. Cependant ce ne seront pas des renforts pour l’équipe première mais pour renforcer l’équipe réserve après sa relégation en national 3. En effet, il s’agit du gardien belge Joel van Neck (19 ans, FC Bruges), du milieu défensif turc Bartug Elmaz (19 ans, Galatasaray) et de l’attaquant camerounais François Régis Muge (18 ans, Brasseries du Cameroun).

Une équipe réserve à reconstruire

A la dernière place du dernier exercice, synonyme de relégation, la réserve de l’OM a vécu une saison catastrophique. Catastrophe à laquelle on peut ajouter les départs de Nasser Larguet (directeur du centre de formation), et Jean-Claude Giuntini (directeur du groupe élite). Longoria a alors décidé de restructurer l’équipe B avec l’arrivée prochaine de Marco Otero du FC Valence, en tant que directeur de la formation et donc les arrivées annoncées par l’Equipe qui devrait renforcer l’effectif marseillais et préparer l’avenir.

Joel Van Neck pourrait lui gagner une place dans l’effectif professionnel avec le possible prêt de Simon Ngapandouetnbu en Ligue 2, pour rappel Longoria serait à la recherche d’un gardien en cas de départ de Steve Mandanda.

3 jeunes pourraient bientôt débarquer à l’OM https://t.co/p5h9mBWwQi — Foot Mercato (@footmercato) June 21, 2022

Après Nasser Larguet, Jean-Claude Giuntini claque la porte

Pour rappel voici le communiqué de l’Olympique de Marseille : » Le directeur du Centre de Formation, Nasser Larguet, a annoncé à ses équipes ce matin qu’il démissionnait de ses fonctions et quitterait le club dès la semaine prochaine pour « raisons personnelles ».