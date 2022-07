Mercato OM : Blanco est officiellement la 5e recrue…

Après avoir passé la visite médicale, Ruben Blanco est officiellement prêté par le Celta Vigo à l’OM pour une saison. Le club marseillais a officialisé sa signature après celle de Clauss !

« Né à Mos (Espagne) le 25 juillet 1995, il effectue toute sa formation au sein du club de la Galice, dans lequel il effectuera ses débuts professionnels en 2013, à 17 ans seulement. En parallèle, il est régulièrement appelé dans les équipes de jeunes de la Roja et dispute notamment l’Euro U19 en 2013 et l’Euro Espoirs en 2017 où il côtoie Pau López. Sous les couleurs de son club formateur, il dispute près de 150 matchs toutes compétitions confondues (Liga, Coupe du Roi et UEFA Europe League). Presque 10 ans après son arrivée au Celta de Vigo, Rubén rejoint l’OM pour un nouveau défi. A Marseille, il retrouvera son compatriote Pau López pour former les derniers remparts de la défense olympienne cette saison. » OM.fr (20/07/2022)