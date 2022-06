Mercato OM : Bonne nouvelle dans le dossier Strootman !

Comme à chaque mercato depuis plusieurs saisons désormais, le dossier Strootman ressemble à une épine dans le pied de l’Olympique de Marseille ! Très onéreux en salaire mais plus très attractif sur le marché des transferts, le Néerlandais ne rentre, en sus, plus dans les plans techniques de l’OM. Il faut donc lui trouver une porte de sortie. Encore une fois en Italie ?

C’est en tout cas ce que laisse entendre le célèbre journaliste mercato italien, Gianluca Di Marzio. En effet, selon ses informations, Francesco Marroccu, le Directeur Sportif de l’Hellas Vérone tiendrait en haute estime le milieu de terrain néerlandais qu’il avait déjà fait venir en prêt au Genoa.

L’OM et l’Hellas Vérone négocierait actuellement pour le transfert du joueur. À noter qu’il s’agit de la dernière année d’engagement entre Strootman et l’OM…

Il faut résilier Strootman– Djellit

« Non, mais il faut le résilier Strootman. Marseille paye déjà 50 % de son salaire à Cagliari. Ils ont réussi à l’exfiltrer. Ils l’ont payé très cher, mais il faut voir ça avec Jacques-Henri Eyraud. Je n’ai rien contre Strootman, on lui propose un contrat à l’OM alors qu’il s’était fait deux fois les genoux à Rome. À l’échelle de l’OM, je crois que c’est le deuxième transfert le plus important derrière Payet. Le deuxième transfert le plus important d’un des trois plus grands clubs français de l’histoire du football français. C’est un accident industriel majeur. Je ne souhaite pas la même chose à Gerson, mais bon, c’est pareil, c’est plus de 25 millions d’euros et pour l’instant il est neutre. » Nabil Djellit— Source: La Chaîne l’Equipe (11/11/21)