Mercato OM : Boufal pour remplacer Harit?

Les performances de Sofiane Boufal ne sont pas passées inaperçues face à l’OM vendredi dernier. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Jean-Marc Nichanian et Thierry Audibert ont donné leur avis sur le Marocain.

Il a réalisé un match plutôt convaincant face à l’OM vendredi dernier. Les performances de Sofiane Boufal ont tapé dans l’œil de plusieurs supporters olympiens. S’il n’a pas été décisif, le Marocain a fait parler son talent à plusieurs reprises sur le terrain pour aider ses coéquipiers. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, nous avons comparé le joueur d’Angers avec Amine Harit. Pour Jean-Marc Nichanian, Amine Harit est un joueur qui manque de rigueur.

« Je préfère Boufal. Harit ça a toujours été ce joueur avec qui on a de l’espoir, on sait que ce n’est pas fou, on prend quand même, on verra. Il est trop irrégulier. » Jean-Marc Nichanian – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)

Boufal est un joueur qui irait très bien dans le système de Jorge Sampaoli – Nicolas Filhol

« Harit a montré des belles choses mais c’est un joueur irrégulier. Il a 24 ans, il est encore jeune, il a commencé très tôt à Nantes. Sofiane Boufal, lui, a 28 ans. Ce n’est pas la même génération. Sur ce genre de match, tu vois que c’est un joueur qui a du ballon. Il avait déjà failli venir à l’OM. Il avait déjà joué à Angers avant de partir à Lille. Il me semble que c’était acté avec l’OM et il était finalement parti à Lille. C’est un joueur qui était suivi depuis très longtemps. C’est vrai que c’est un joueur de foot, on aime les joueurs comme ça à Marseille. C’est un mec qui peut éliminer, dans le système de Jorge Sampaoli, ça irait très bien. C’est vrai qu’on est déçu des performances d’Harit pour l’instant. Il y a plein de bons joueurs de Ligue 1 qui vont se perdre en Angleterre. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)

De son côté, Thierry Audibert est lui aussi d’accord pour dire que Sofiane Boufal pourrait être un joueur intéressant dans l’effectif olympien.

« Oui, Sofiane Boufal je le prendrais à l’OM. Je dis oui sur ce que j’ai vu là car je ne regarde pas ses autres matches, je ne l’ai pas dans la tête. Si Pablo le prend, je suis d’accord. » Thierry Audibert – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)