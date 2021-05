Mercato OM : Bouhafsi l’annonce, « McCourt veut remettre pas mal d’argent! »

La question se pose depuis la restructuration de l’OM par Franck McCourt en mars dernier : avec quel argent Pablo Longoria va-t-il pouvoir reconstruire l’effectif ? Selon le journaliste Mohamed Bouhafsi, l’actionnaire majoritaire de l’OM va remettre la main à la poche !

Invité par Philou Sport dans un live sur Twitch, le journaliste Mohamed Bouhafsi a répondu aux questions concernant l’OM. Ce dernier raconte la méthode employée par Longoria pour faire son mercato et donne des chiffres. Il estime que Franck McCourt va remettre de l’argent sur la table, cela pourrait être supérieur à 80M€. Une déclaration qui ne devrait pas manquer de suscité des réactions…

J’avais parlé de 60M€, 80M€. McCourt va remettre de l’argent

« C’est un mercato qui s’annonce intéressant, même passionnant. J’ai l’impression que Pablo Longoria qui connait bien football manager est en train de jouer. Il se régale, il a l’expérience du marché italien et espagnol. 8 joueurs qui partent et 8 qui arrivent, il s’en fout complétement. Ça ne lui fait pas peur. Il est passionné et passionnant. Il vit à Marseille sans sa famille. Il ne pense qu’à l’OM, comme Sampaoli. Ils veulent construire quelque chose. McCourt veut remettre pas mal d’argent, il va y avoir la Ligue Europa. C’est un été qui va être passionnant. Longoria, je sais comment il fonctionne. Il lance 10 appels, 10 offres un peu partout sur des joueurs qui lui plaisent bien évidement, et après il voit comment ça mord. Il tente des coups de poker, des négociations. Le dernier nom c’est Seko Fofana mais Lens en demande 20M€, le joueur a envie d’y aller. (…) J’avais parlé de 60M€, 80M€. McCourt va remettre de l’argent, il va passer la semaine entre Marseille et Paris pour le mercato. C’est lui qui paye, il a donc la décision finale. Il a envie de remettre de l’argent car il doit relancer la vie du club. Tous les transferts ne seront pas à 20M€, il y en aura un ou deux à 15 et de bonnes idées. Il y aura des ventes, Kamara et Caleta Car, McCourt va remettre de l’argent. Avec le départ de Sanson, celui de Thauvin, ou encore Benedetto, la masse salariale baisse. C’est de l’amortissement sur les transferts. L’OM va pouvoir faire des choses intéressantes.» Mohamed Bouhafsi – source : Twitch Philousports (27/05/2021)