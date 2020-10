Mercato OM : Bouna Sarr fait déjà l’unanimité au Bayern Munich !

L’Olympique de Marseille s’est séparé de Bouna Sarr en fin de mercato. Le latéral droit a déjà réussi à séduire son coach, Hans Flick.

Ce samedi en marge de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lorient, le Bayern Munich étrillait Francfort sur le score de 5-0. Bouna Sarr, l’ancien joueur de l’OM était titulaire sur le côté droit de la défense.

Il a fait un bon match — FLICK

En conférence de presse d’après-match, le coach allemand Hans Flick s’est exprimé sur l’apport du latéral français arrivé pour 10 millions d’euros.

« C’est très important pour nous d’avoir un effectif très large et c’est ce que nous avons avec Bouna Sarr. Il a fait un bon match aujourd’hui (ce samedi). C’est également important que toute l’équipe puisse se rendre compte qu’il y a d’autres joueurs capables de faire de bonnes performances et c’est peut-être ce qui peut pousser tout le monde à se donner encore plus. Si c’est ce qui arrive, alors je suis pleinement satisfait »

Hans Flick – Source : Conférence de presse (24/10/20)