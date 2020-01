Mercato OM : Brahimi s’exprime sur son avenir !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Yacine Brahimi a déclaré via son club ne pas envisager un départ.

La rumeur Brahimi est revenue à l’Olympique de Marseille comme souvent lors des mercatos. Le 10 Sport affirmait à l’ouverture des la période des transferts que l’international algérien était sur les tablettes de l’OM.

ne considère rien d’autre que de se concentrer sur son club — BRAHIMI

Sur le compte Twitter de son compte, le joueur a communiqué qu’il n’était pas question qu’il parte et qu’il devrait honorer ses trois ans de contrat à Al Rayyan Club.

« Yassine Brahimi, notre joueur, nie avoir reçu des offres au cours de la période de transfert d’hiver en cours. Il confirme sa volonté de rester au Al Rayyan Club, et déclare que son contrat s’étend sur trois saisons et qu’il s’est engagé pour cette période. Il est satisfait de l’équipe et ne considère rien d’autre que de se concentrer sur son club et le fait de remporter les victoires auxquelles aspirent les fans de Al Rayyan »

Communiqué du club Al Rayyan