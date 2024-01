La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arrivé pour 10,5 millions d’euros, Quentin Merlin est la quatrième recrue marseillaise de ce mercato et s’engage jusqu’en 2028. Le défenseur de 21 ans raconte les détails de son transfert.

« J’avais besoin de sortir de ma zone de confort », a-t-il expliqué lundi lors de sa première conférence de presse à Marseille. « A Nantes, j’étais le chouchou car j’étais formé là-bas. Je quitte ma famille. Humainement, je veux apprendre à me découvrir. Je veux aussi me jauger par rapport à mon niveau. »

Désormais officialisé, ce transfert était pourtant proche de capoter ! Quentin Merlin, soucieux, avait décidé de se mettre en retrait pour protéger ses anciens partenaires dès les premiers contacts avec Marseille.

#Merlin : « Je voulais venir à Marseille, j’ai discuté avec Jousselin qui a été formé à Nantes avec moi. Tout le groupe m’a bien accueilli. J’ai été opéré de l’adducteur gauche et ça a été long mais j’ai bien bossé. Je travaille pour ne plus me blesser… » #OM #liveFCM pic.twitter.com/apXnv8iFdf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 29, 2024

« Je n’y croyais presque plus »

« On s’est contacté avant le match de Laval en Coupe de France. Le club m’a demandé si je voulais jouer. J’ai dit oui parce que n’était que le début d’une discussion. Il n’y avait rien de fait. Dès que ça a commencé à bien avancer, je voulais venir ici, je n’avais pas la tête à m’entraîner. Je ne voulais pas casser l’ambiance de l’équipe, envoyer des ondes négatives. J’ai préféré m’éloigner et laisser les gars travailler seuls. »

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Merlin annonce la couleur aux supporters !

Une période de doute durant laquelle l’international français en Espoirs (9 sélections) a bien cru ne jamais rejoindre l’OM: « Je n’ai pas suivi tous les contacts. Mon agent et mon père ont gardé ça pour eux pour que je ne sois pas déconcentré dans mon football. A un moment, ça a bloqué un peu, je n’y croyais presque plus. Mais dans ma tête, j’avais toujours un espoir d’y aller. J’ai demandé à mon agent et mon père de pousser au maximum.«