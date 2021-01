Mercato OM : ça avance dans le dossier Milik… Naples propose une nouveau deal ?

Arek Milik peut-il devenir le prochain attaquant de l’OM ? Si le dossier semble compliqué en termes financiers, les médias italiens sont de plus en plus optimistes. L’attaquant polonais pourrait finalement rejoindre l’OM en prêt…

Interrogé sur le cas Milik ce vendredi, André Villas-Boas a affirmé ne pas avoir échangé avec l’attaquant polonais : « Non, je n’ai pas parlé directement avec Milik. On a démarré des négociations avec Naples. Mais il n’y a pas eu d’appel individuel. » Du côté de l’Italie on estime que le dossier avance bien. Le joueur aurait dit oui à l’OM afin de retrouver du temps de jeu avant l’Euro de cet été. Reste que Naples aurait revu ses exigences à la baisse mais aurait aussi fixé une nouvelle condition…

TMW – Milik e il Marsiglia, avanti tutta: prima il rinnovo col Napoli, poi prestito con obbligo. I dettagli https://t.co/U4G3f9KjrN — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) January 15, 2021

Milik doit prolonger de deux ans pour ensuite être prêté avec OA obligatoire à l’OM ?

Selon le média TWM, voici les détails des négociations en cours. Milik a dit oui à Longoria et AVB, l’OM doit trouver un accord avec le Napoli. La dernière offre olympienne serait de 7 millions d’euros plus des bonus substantiels. Le président De Laurentiis et un de ses bras droits Andrea Chiavelli envisageraient maintenant d’accepter ce montant inférieur aux 15M€ exigés depuis le début du mercato. Mais pour cela, Milik devra renouveler son contrat pour deux ans avec Naples, il pourra ensuite signer un prêt à l’OM avec une option d’achat obligatoire dès sa première apparition sous le maillot marseillais. Naples n’aurait plus qu’à trancher. A suivre…