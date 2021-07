Mercato OM : Confirmation de Santos pour ce défenseur souhaité par Sampaoli !

Interrogé par la chaîne Aqui se Fala de Santos, le président de Santos Andres Rueda est revenu sur la situation de Luan Peres, courtisé par l’Olympique de Marseille.

Une des cibles de Jorge Sampaoli pour la saison prochaine, Luan Peres serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Tandis que le joueur ne sera pas retenu dans le groupe pour le prochain match de Santos contre l’Atlético Mineiro, le président du club Andres Rueda a tenu à clarifier la situation de son joueur. Tout en confirmant que la proposition envoyée à Luan Peres était « bonne pour le joueur« .

la proposition est à un niveau avancé, mais elle n’est pas bouclée – andres rueda

« Vendu », c’est quand on signe le contrat. (…) Santos a une énorme exposition mondiale et tout le monde est convoité. Nous devons séparer les approches des propositions. Nous avons transmis la proposition à Luan Peres. Le club a fait une proposition et nous sommes en train de négocier. Nous évaluons les valeurs en jeu, la proposition est bonne pour le joueur… (…) Cette approche s’est transformée en une proposition et elle a avancé. Elle est à un niveau avancé, mais elle n’est pas bouclée » Andres Rueda – source : Aqui Se Fala de Santos