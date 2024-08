Mercato OM : ce qui bloque encore pour Nketiah

C’est le feuilleton mercato depuis deux semaines déjà, l’arrivée d’Eddie Nketiah semble se compliquer. Pour cause, un désaccord entre l’OM et Arsenal sur le montant du transfert.

À une semaine de la reprise du championnat, l’OM a encore besoin de se renforcer dans le secteur offensif. Le dossier Eddie Nketiah est toujours d’actualité mais tarde à aboutir, les Marseillais ne veulent pas s’aligner sur la proposition d’Arsenal. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le club londonien aurait proposé un prêt avec option d’achat de 30 millions d’euros, une somme que les olympiens ne sont pas prêts à mettre. Les deux clubs restent en négociation, alors que l’attaquant anglais a déjà un accord avec l’OM pour un contrat de 5 ans. Le joueur est attiré par le projet marseillais.

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent new bid to Arsenal for Eddie Nketiah!

Negotiations restart and Nketiah remains keen on the move to OM, attracted by the project.

OM happy to return in talks but they’d only advance at their conditions. pic.twitter.com/4uIqsl68mi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024