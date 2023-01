Mercato OM : ça bouge pour Bamba Dieng !

Bamba Dieng était tout proche de quitter l’OM l’été dernier. L’OM l’avait clairement poussé vers la sortie, mais l’attaquant a finalement fait son retour et a réussi à convaincre son coach. Il pourrait s’engager sur le long terme…

Selon FootMercato, « Bamba Dieng est désormais ouvert à une prolongation de contrat. Un rendez-vous est d’ailleurs prévu ces prochains jours entre la direction du club et l’attaquant marseillais pour tenter de prolonger le contrat de l’international sénégalais. »

Dieng ouvert à une prolongation réunion prévue !

Info : un rendez-vous entre la direction de l’OM et Bamba Dieng est prévu dans les prochains jours pour une prolongation de contrat. #MercatOM

Avec @Stickwic https://t.co/27OXKGh7Gt — Sébastien Denis (@sebnonda) January 5, 2023

Igor Tudor a annoncé ce jeudi en conférence de presse que Blanco et Dieng seront titulaires Coupe de France face à Hyères. Il a même précisé que l’attaquant sénégalais était très fort et qu’il jouerait plus en seconde partie de saison…

Dieng va être titulaire, je vais l’utiliser plus que la première partie de saison

« Gigot n’est pas encore disponible, sa commotion n’est pas remise. Clauss non plus. Payet était absent de l’entraînement. Il y avait 14/15 joueurs aujourd’hui. Ruben Blanco, c’est un gardien qui m’a fait bonne impression. Il jouera samedi. Ben Seghir ne va pas commencer ce match. Dieng va être titulaire, je vais l’utiliser plus que la première partie de saison parce qu’il est très fort. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (05/01/2023)

#Tudor : « Gigot n’est pas encore disponible, sa commotion n’est pas remise. Clauss non plus. Payet était absent de l’entraînement. Il y avait 14/15 joueurs aujourd’hui» #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 5, 2023

#Tudor : « Ruben Blanco, c’est un gardien qui m’a fait bonne impression. Il jouera samedi » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 5, 2023