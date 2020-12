Mercato OM : Ça bouge pour la prolongation de Villas-Boas…

Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille se serait rapproché des agents de l’entraîneur portugais André Villas Boas pour entamer des discussions autour d’une prolongation de contrat.

Le contrat actuel d’André Villas Boas avec l’OM prendra fin en juin prochain. Le technicien portugais n’est visiblement pas opposé à une prolongation de son bail avec le club marseillais. Des discussions ont été entamées en ce sens. Toutefois, la situation financière de l’Olympique de Marseille demeure extrêmement problématique. C’est ce que l’ancien coach de Porto a confié à RMC Sport.

Ça commence à discuter — Villas Boas

« Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du FPF et du diffuseur. y a -t-il une possibilité pour que je reste à l’OM ? « Oui, je n’ai jamais dit le contraire. » » André Villas Boas – Source RMC Sport