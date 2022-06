Mercato OM : Ça brûle pour l’arrivée d’un nouveau gardien !

Pau Lopez et Steve Mandanda se sont disputés la place de titulaire dans les cages de l’Olympique de Marseille toute la saison. Le dernier cité n’est d’ailleurs pas certain de rester pour le prochain exercice. Ce qui expliquerait le recrutement d’un troisième gardien ?

En tout cas, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’OM devrait rapidement enregistrer un renfort au poste de troisième gardien. Il s’agit du Belge Jelle Van Neck en provenance de Bruges. Il aurait déjà accepté un engagement portant sur cinq saisons et devrait rapidement arriver.

Belgian goalkeeper Jelle Van Neck is set to join Olympique Marseille from Brugge. Full agreement reached, five year deal. 🔵🤝 #TeamOM

Van Neck has already accepted and he’s joining OM in the coming days.

